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Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%
Президент США Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин не принял должные меры для сдерживания притока наркотиков в США.

"В знак признания того факта, что КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения последствий кризиса с незаконным оборотом наркотиков, в раздел 2(а) Исполнительного указа 14195 вносятся поправки, в которых слова "10%" удаляются, а вместо них добавляются слова "20% ", - говорится в указе Трампа, который опубликовал Белый дом.

Как следует из документа, администрация США считает, что правительство Китая не приняло "меры для сдерживания устойчивого притока синтетических опиоидов, включая фентанил".

Отмечается, что поток наркотиков из Китая представляет экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Дональд Трамп КНР США
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