Трамп не намерен пересматривать решение о пошлинах на товары из Мексики, Канады

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует пересматривать план о пошлинах на товары из Канады и Мексики.

"Других вариантов нет, завтра будут пошлины", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли еще договориться с Оттавой и Мехико об условиях, на которых Вашингтон согласиться не вводить пошлины.

Во вторник США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады, а также о дополнительных пошлинах в 10% против Китая. Поводом для этого стало то, что, по мнению Трампа, Китай недостаточно делает для борьбы против отправок наркотика фентанила в США. Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, со своей стороны, недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.