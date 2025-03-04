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Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Фото: AP/TASS

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что если решение администрации президента США Дональда Трампа о введении пошлин на канадские товары вступит в силу во вторник, Оттава немедленно ответит введением пошлин на американские товары, сообщил телеканал CNN.

"Канада не оставит это неоправданное решение без ответа. Если американские тарифы вступят в силу сегодня вечером (в ночь на среду по московскому времени - ИФ), Канада (...) введет 25-процентные пошлины на американские товары стоимостью $155 млрд", - сказал Трюдо.

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Трюдо пояснил, что введение пошлин начнется с товаров общей стоимостью $30 млрд, а на оставшиеся товары стоимостью $125 млрд, - в течение 21 дня.

Премьер Канады считает, что введению США пошлин "нет оправдания", поскольку принимаемые канадскими властями меры позволили с декабря 2024 года по январь 2025 года сократить поток поступающего в США из Канады фентанила на 97%.

Как сообщалось, Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.

"Других вариантов нет, завтра будут пошлины", - сказал он в Белом доме.

Во вторник США планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады, а также о дополнительных пошлинах в 10% на китайские товары. По мнению Трампа, Китай недостаточно делает для борьбы против отправок наркотика фентанила в США. Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, со своей стороны недостаточно активно борются против поставок фентанила в США через общие границы.

Джастин Трюдо Канада Вашингтон Дональд Трамп
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