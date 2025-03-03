Пекин будет защищать свои интересы в случае введения новых пошлин США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР предпримут все необходимые шаги для отстаивания своих прав в случае введения Вашингтоном дополнительных пошлин в отношении товаров из Китая, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет The Global Times.

"Китай решительно выступает против угрозы США ввести пошлины против Китая (...). Китай примет необходимые меры, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", - сказал Линь Цзянь.

Таким образом он прокомментировал сообщения The Global Times о том, что Пекин рассматривает, среди прочего, возможность введения ответных пошлин против США, в частности на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В начале февраля президент США Дональд Трамп в дополнение к существующим ввел пошлины в 10% на все поступающие из Китая товары под предлогом борьбы с незаконным потоком наркотиков, в частности, фентанила.

На прошлой неделе Ипамп заявил, что с 4 марта планирует ввести "дополнительные пошлины в 10%" на импорт из КНР.