Поиск

Пекин будет защищать свои интересы в случае введения новых пошлин США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР предпримут все необходимые шаги для отстаивания своих прав в случае введения Вашингтоном дополнительных пошлин в отношении товаров из Китая, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом пишет The Global Times.

"Китай решительно выступает против угрозы США ввести пошлины против Китая (...). Китай примет необходимые меры, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", - сказал Линь Цзянь.

Таким образом он прокомментировал сообщения The Global Times о том, что Пекин рассматривает, среди прочего, возможность введения ответных пошлин против США, в частности на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В начале февраля президент США Дональд Трамп в дополнение к существующим ввел пошлины в 10% на все поступающие из Китая товары под предлогом борьбы с незаконным потоком наркотиков, в частности, фентанила.

На прошлой неделе Ипамп заявил, что с 4 марта планирует ввести "дополнительные пошлины в 10%" на импорт из КНР.

Дональд Трамп Китай МИД США Линь Цзянь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 марта

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Франция и Великобритания предложили частичное перемирие на Украине

Макрон и Стармер обсудили план возобновления диалога между Киевом и Вашингтоном

Глава Еврокомиссии высказалась за всеобъемлющие гарантии безопасности Украине

Глава Еврокомиссии высказалась за всеобъемлющие гарантии безопасности Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5938 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });