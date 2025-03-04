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Президент Мексики ждет от пошлин США ущерба народам обеих стран

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Односторонние экономические меры, принятые США в отношении Мексики, нанесут ущерб народам обоих государств, считает мексиканский президент Клаудия Шейнбаум. Ее цитируют мексиканские СМИ.

"Эти односторонние решения затронут как национальные, так и иностранные компании, которые работают в Мексике. Немыслимо себе и представить, какой ущерб будет нанесен самим США из-за роста цен на товары, производимые в Мексике, кроме того, в обеих странах пострадают и рабочие места", - сказала она.

По ее словам, "никто не выиграет от этих решений, напротив, они затронут наши народы".

США 4 марта планируют объявить о пошлинах в 25% на товары из Мексики и Канады, а также о дополнительных пошлинах в 10% против Китая. Поводом для этого стало то, что по мнению президента Дональда Трампа, Китай недостаточно делает для борьбы против поставок наркотиков в США. Мексика и Канада, согласно оценкам Вашингтона, со своей стороны, недостаточно активно борются против поставок через их страны фентанила в США.

Канада Мексика США Китай Дональд Трамп Клаудия Шейнбаум
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