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Премьер-министр Франции раскритиковал обращение руководства США с Зеленским

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Франсуа Байру выступил с критикой "грубости" президента США Дональда Трампа во время визита в Белый дом украинского президента Владимира Зеленского, сообщают французские СМИ.

Байру заявил об этом в Национальном собрании на дебатах по украинской ситуации и европейской безопасности. Он назвал инцидент 28 февраля "ошеломляющей сценой, отмеченной грубостью и желанием унизить" президента Украины.

Байру заявил, что с учетом поворота событий в США, "европейцы должны гарантировать безопасность и оборону Европы". "Мы сильны, но сами не осознаем этого, - сказал он. - А ведем себя так, как будто мы слабые".

"Франция может сыграть центральную роль в построении этого нового мира, этого нового равновесия, но она сделает это только в том случае, если вновь обретет уверенность и единство", - заключил Байру.

В правительстве Франции выступили против приостановки предоставления Киеву военной помощи со стороны США, отметив, что это "отдалит" мирное урегулирование конфликта на Украине.

"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", - сказал министр по делам Европы Бенжамен Хаддад телеканалу France 2.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.

Белый дом Дональд Трамп США Франция Украина Франсуа Байру Владимир Зеленский
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