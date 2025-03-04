В Париже предостерегают США от приостановки военной помощи Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительстве Франции выступили против приостановки предоставления Киеву военной помощи со стороны США, отметив, что это отдалит мирное урегулирование конфликта на Украине.

"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", - сказал во вторник министр по делам Европы Бенжамен Хаддад в эфире телеканала France 2.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.



