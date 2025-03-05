ЛАГ приветствует планы по созданию комитета по управлению под эгидой Палестины

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Лига арабских государств (ЛАГ) в коммюнике по итогам внеочередного саммита по палестинской проблеме приветствует планы создать комитет по управлению сектором Газа под эгидой палестинского правительства.

"ЛАГ поддерживает "решение Палестины сформировать временную администрацию Газы под руководством палестинского правительства, состоящую из компетентных должностных лиц, базирующихся в Газе, в качестве переходного шага к восстановлению Палестинской администрации в Газе", - говорится в итоговом документе.

Арабские лидеры договорились о создании целевого фонда по финансированию плана Египта по реконструкции сектора Газа.

В итоговом коммюнике они призывают "к полной финансовой, материальной и политической поддержке этого плана и настоятельно призывают международных доноров внести свой вклад".

Арабские лидеры также заявили, что они "выражают готовность к немедленному взаимодействию с администрацией США и всеми международными партнерами для возобновления мирных переговоров, направленных на прекращение израильской оккупации и создание суверенного палестинского государства".

Это подразумевает "отказ от любых форм перемещения палестинцев, будь то в пределах их земли или за ее пределами, под любым предлогом или оправданием".

В коммюнике подчеркивается "приоритетность полного выполнения соглашения о прекращении огня, включая его второй и третий этапы", а также полный уход Израиля из сектора Газа.

Кроме того, арабские лидеры призвали Совет Безопасности ООН разместить международные миротворческие силы на Западном берегу и в секторе Газа для обеспечения безопасности палестинцев и израильтян.

В свою очередь министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти в ходе пресс-конференции заявил, что люди, которые возглавят комитет, управляющий сектором Газа в течение шести месяцев, уже выбраны.

Между тем радикальное движение ХАМАС заявило, что приветствует созыв чрезвычайного саммита в Каире и принятие предложенного Египтом плана восстановления сектора Газа.

"Созыв арабского саммита сегодня знаменует собой новый этап объединения арабских и исламских стран в борьбе за справедливое дело палестинцев", - говорится в заявлении группировки.

В ХАМАС отметили, что поддерживают "создание палестинских национальных институтов", а также проведение парламентских и президентских выборов "как можно скорее".

США также заявили о поддержке саммита ЛАГ.

"Хотя президент (Дональд Трамп - ИФ) придерживается своего смелого видения послевоенного устройства Газы, он приветствует вклад наших арабских партнеров в регионе. Очевидно, что его предложения заставили регион сесть за стол переговоров, чтобы не допустить перерастания этого вопроса в дальнейший кризис", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.

Однако Хьюз напомнил: Трамп ясно дал понять, что "ХАМАС не может продолжать управлять Газой".

В свою очередь Израиль раскритиковал саммит в Египте за неспособность осудить ХАМАС.

Согласно МИД Израиля, коммюнике, принятое ЛАГ, "не отражает реалий ситуации, сложившейся после 7 октября 2023 года, и по-прежнему основывается на устаревших взглядах".

Израиль раскритиковал собравшихся за то, что они не упомянули о нападении и не осудили ХАМАС.

"Благодаря идее президента Трампа у жителей Газы появилась возможность свободного выбора, основанного на их свободной воле. Это следует поощрять! Вместо этого арабские государства отвергли эту возможность, не дав ей равного шанса, и продолжают выдвигать необоснованные обвинения в адрес Израиля", - отметили в израильском МИД.

В заявлении содержится призыв к государствам региона "освободиться от прошлых ограничений и сотрудничать для создания будущего стабильности и безопасности".

Внеочередной чрезвычайный саммит ЛАГ по палестинскому вопросу прошел 4 марта в Каире.