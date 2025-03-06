Число увольнений в компаниях США в феврале достигло максимума с 2020 года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские компании в феврале объявили о сокращении числа рабочих мест на 172,017 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Показатель вырос вдвое в годовом выражении и стал рекордным с июля 2020 года, а для этого месяца показатель обновил максимум с 2009 года.

В числе случаев резкого сокращения штата в прошлом месяце - результат деятельности департамента эффективности правительства США (DOGE). Федеральные органы власти уволили свыше 62 тыс. человек.

"Частные компании анонсировали увольнение тысяч сотрудников в прошлом месяце, в особенности это затронуло ритейл и ИТ-сектор, - отметил старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер. - Росту числа увольнений также поспособствовали меры DOGE, отмена госконтрактов, опасения торговых войн и банкротства в корпоративном секторе".