Трамп планирует уволить руководство почтовой службы США и сделать агентство частью Минторга

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп готовится распустить руководство почтовой службы США и включить независимое почтовое агентство в состав своей администрации, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп уже на этой неделе издаст исполнительный приказ об увольнении членов руководящего совета почтовой службы, а также о передаче агентства под контроль министерства торговли США и его главы Говарда Латника.

Издание отмечает, что данное решение "может привести к хаосу в работе почтового провайдера с 250-летней историей".

Как заявили собеседники газеты, правление почтовой службы планирует оспорить приказ Трампа.

На экстренном заседании в четверг правление наняло внешнего советника и дало инструкции подать в суд на Белый дом, если президент уволит членов правления или попытается изменить независимый статус агентства.