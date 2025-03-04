Глава ЕК проинформировала о своем плане перевооружения Европы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону с учетом краткосрочной необходимости поддерживать Украину, но также долгосрочной потребности обеспечить собственную безопасность, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила журналистам в Брюсселе во вторник, что в преддверии внеочередного саммита ЕС 6 марта разослала письмо странам Евросоюза, в котором объяснила свой план ReArm Europe ("Перевооружить Европу"), являющийся "серией предложений, направленных на использование всех имеющихся в распоряжении финансовых рычагов, чтобы помочь государствам-членам быстро увеличить расходы и усилить свой оборонный потенциал в краткосрочном порядке уже сейчас, но также и на более длительное время в течение этого десятилетия".

План предлагает предоставить 150 млрд евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону. Это рассчитано на более эффективное и совместное расходование средств. Речь идет об укреплении потенциалов на таких направлениях, как противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с ними, кибербезопасность, военная мобильность.

"Это поможет государствам-членам объединить спрос и закупать вместе. Конечно, с этим оснащением государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины. (...) Такой подход совместных закупок также сократит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит оперативную совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу. И это может быть на пользу Украине", - объяснила фон дер Ляйен.

Будет также предложено активировать национальное исключение из правил бюджетной дисциплины - "пакта стабильности и роста", что позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру чрезмерного дефицита. По словам главы ЕК, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около 650 млрд евро за период в четыре года.

План также содержит предложения по использованию возможностей бюджета ЕС и привлечению частных капиталов.

"Европа готова взять на себя свои обязательства. ReArm Europe может мобилизовать около 800 млрд евро для безопасной и устойчивой Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнерами в НАТО. Это важный момент для Европы. И мы готовы перейти к действию", - заключила фон дер Ляйен.