Американский аппарат "Афина" совершит посадку на Луну в четверг

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Космический аппарат Nova-C под названием Athena ("Афина") американской компании-разработчика Intuitive Machines в четверг совершит посадку на поверхность Луны, сообщает NASA.

Его посадка на плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны планируется в 12:32 по времени Восточного побережья США (в 20:32 по Москве).

Запуск лунного посадочного модуля Athena был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 27 февраля по московскому времени.

Модуль будет проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям, когда на Луну вновь отправят астронавтов.

В качестве полезной нагрузки аппарат несет бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.

Аthena также доставит на Луну мини-хоппер под названием Micro Nova Hopper, созданный Intuitive Machines. С помощью своих двигателей он будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков. Аппарат направится в кратер в километре от места посадки Athena, который никогда не освещается Солнцем. Там мини-хоппер будет искать следы воды и летучих веществ.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus. В качестве полезной нагрузки он доставил на Луну пять научно-исследовательских приборов NASA. Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.