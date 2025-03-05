Американский посадочный аппарат "Афина" вышел на низкую окололунную орбиту

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Космический аппарат Nova-C под названием Athena ("Афина"), выйдя на низкую окололунную орбиту, готовится к посадке. Об этом сообщила американская компания-разработчик Intuitive Machines.

Его посадка в районе плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны планируется 6 марта в 12:32 по времени Восточного побережья США (в 20:32 по Москве).

Запуск лунного посадочного модуля Athena был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с площадки Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 27 февраля по московскому времени.

Модуль будет проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.

В качестве полезной нагрузки аппарат несет бур и масс-спектрометр, которые позволят измерить потенциальное присутствие летучих веществ или газов в лунном грунте.

Бур TRIDENT способен проникать в лунную поверхность на глубину до 1 м. Он будет управляться дистанционно с Земли. Масс-спектрометр MSOLO будет анализировать газы, выделяемые из образцов, добытых буром. Основная задача MSOLO состоит в поиске потенциального присутствия водяного льда и газов, скрытых под поверхностью Луны.

Аthena также доставит на Луну мини-хоппер под названием Micro Nova Hopper, созданный Intuitive Machines. С помощью своих двигателей он будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков. Аппарат направится в кратер Кратеру H в километре от места посадки Athena, который никогда не освещается Солнцем. Там мини-хоппер будет искать следы воды и летучих веществ.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus. В качестве полезной нагрузки он доставил на Луну пять научно-исследовательских приборов NASA.

Это была первая более чем за 50 лет посадка на Луну американского космического корабля, а также первый раз, когда ее осуществила частная компания.

Миссия, стоимость которой оценивалась в $118 млн, осуществлялась в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).