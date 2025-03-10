Спецпосланник Трампа Уиткофф надеется на прогресс в переговорах с Киевом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон надеется на значительный прогресс на грядущих переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед вылетом на переговоры.

"Я думаю, что мы отправляемся туда с ожиданиями того, что нам удастся добиться существенного прогресса", - заявил он.

Уиткофф также выразил надежду на то, что сторонам удастся добиться подписания сделки по добыче США полезных ископаемых на территории Украины. В частности, он не исключил вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибудет в США, чтобы подписать документ.

Он отметил, что также будет обсуждаться вопрос обмена разведданными, заявив, что США по-прежнему предоставляют данные, необходимые для оборонительных операций.

Встреча представителей США и Украины состоится на этой неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии.