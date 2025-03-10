Поиск

Спецпосланник Трампа Уиткофф надеется на прогресс в переговорах с Киевом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон надеется на значительный прогресс на грядущих переговорах делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, сообщил Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф перед вылетом на переговоры.

"Я думаю, что мы отправляемся туда с ожиданиями того, что нам удастся добиться существенного прогресса", - заявил он.

Уиткофф также выразил надежду на то, что сторонам удастся добиться подписания сделки по добыче США полезных ископаемых на территории Украины. В частности, он не исключил вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибудет в США, чтобы подписать документ.

Он отметил, что также будет обсуждаться вопрос обмена разведданными, заявив, что США по-прежнему предоставляют данные, необходимые для оборонительных операций.

Встреча представителей США и Украины состоится на этой неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский США Джидда Украина Саудовская Аравия Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио надеется, что США удастся согласовать условия возобновления помощи Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госсекретарь США Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID

Госсекретарь США Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID

Аэропорт Берлина из-за забастовки приостановил все регулярные рейсы

Аэропорт Берлина из-за забастовки приостановил все регулярные рейсы

Венгрия может помешать продлению санкций ЕС против РФ на этой неделе

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Нефть Brent подешевела до $70,01 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 марта

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС назвали шантажом отключение Израилем электричества в секторе Газа

В ХАМАС назвали шантажом отключение Израилем электричества в секторе Газа
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5979 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });