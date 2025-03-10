WSJ сообщила о начале переговоров об июньской встрече Трампа и Си Цзиньпина

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - США Китай начали обсуждать возможность организации в июне 2025 года встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, переговоры находятся на ранней стадии. Оба лидера через своих представителей дали друг другу понять, что заинтересованы в такой встрече в верхах.

Газета отмечает, что переговоры о встрече в июне, когда и Трамп, и Си Цзиньпин празднуют дни рождения, являются признаком готовности обеих сторон улучшить отношения.

Также информированные источники WSJ сообщают, что Пекин предпочел бы провести переговоры в Китае, а не в США.