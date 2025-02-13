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Глава Пентагона не считает конфликт США с Китаем неизбежным

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - США не хотят конфликта с Китаем и не считают его неизбежным, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Мы не считаем, что конфликт неизбежен, и точно не стремимся к этому конфликту. Поэтому у президента Трампа такие хорошие отношения с Си Цзиньпином", - сказал Хегсет на пресс-конференции в четверг.

При этом он отметил необходимость работать с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе над сдерживанием Китая в военной сфере.

США Китай Пит Хегсет Дональд Трамп Си Цзиньпин
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