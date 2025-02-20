Трамп заявил, что продолжит усилия в направлении денуклеаризации

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он миротворец и будет проводить мирную политику, хотя американские вооруженные силы и являются "сильнейшими в мире".

По его словам, нельзя допускать ядерного конфликта, новая ядерная война, если разразится "будет страшнее чем Хиросима и Нагасаки".

Он сказал, что "успешно сотрудничал по вопросам денуклеаризации с президентом РФ Владимиром Путиным", поднимал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп подчеркнул, что нельзя допускать возникновение новых ядерных держав, отметив, что "Иран - хороший пример".