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Трамп сообщил, что беседовал с китайским лидером Си Цзиньпином после инаугурации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже после вступления в должность провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Да, я разговаривал с ним", - сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущего о том, общался ли он с китайским руководителем после инаугурации.

Трамп отметил, что у него с Си Цзиньпином "очень хорошие личные отношения" и он знает его "лучше, чем кто-либо". Он добавил, что он также "лучше, чем кто-либо" знает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

The Hill, комментируя слова Трампа, пишет что, предположительно, он общался с Си Цзиньпином уже после введения дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары.

В ответ Китай ввел пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили. Уголь и газ облагаются пошлиной в 15%, нефть, сельскохозяйственные машины и автомобили - в 10%.

Кроме того, введены меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам, о чем объявило министерство финансов КНР.

Дональд Трамп Си Цзиньпин США Китай
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