Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемые для пилотируемых полетов на Луну, в пятницу по московскому времени стартовал в восьмой по счету тестовый орбитальный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 18:34 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:34 по Москве).

Корабль в ходе полета, который продлится около часа, должен будет вывести на орбиту четыре имитатора мини-спутников Starlink.

После одного витка вокруг Земли пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты совершит приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Носитель Super Heavy должен будет осуществить посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет принят руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Высота многоразовой ракетной системы, состоящей из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем разрабатываемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Последний полет, который был осуществлен 17 января, закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship взорвался после отделения носителя.