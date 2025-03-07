В NASA заявили об обреченности совершившего неудачную посадку на Луну модуля "Афина"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Изображения, полученные на Земле, после посадки на Луну американского модуля Athena ("Афина") компании-разработчика Intuitive Machines, подтвердили, что аппарат лежит на боку, сообщило NASA.

"Изображения, переданные "Афиной" с лунной поверхности, подтвердили, что аппарат лежит на боку", - говорится в сообщении. Согласно нему, батареи посадочного модуля разрядились.

Учитывая ориентацию солнечных панелей и экстремально низкие температуры Athena не сможет перезарядиться. "Миссия завершена, и команды продолжают оценивать данные, собранные в ходе миссии", - отметили в NASA.

Американский космический аппарат Athena в четверг совершил посадку на поверхность Луны в районе плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

Модуль, запущенный 27 февраля, должен был проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.

Изображения, полученные на Земле, после посадки на Луну американского модуля Athena ("Афина") компании-разработчика Intuitive Machines, подтвердили, что аппарат лежит на боку, сообщило NASA.

"Изображения, переданные "Афиной" с лунной поверхности, подтвердили, что аппарат лежит на боку", - говорится в сообщении. Согласно нему, батареи посадочного модуля разрядились.

Учитывая ориентацию солнечных панелей и экстремально низкие температуры Athena не сможет перезарядиться. "Миссия завершена, и команды продолжают оценивать данные, собранные в ходе миссии", - отметили в NASA.

Американский космический аппарат Athena в четверг совершил посадку на поверхность Луны в районе плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

Модуль, запущенный 27 февраля, должен был проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.