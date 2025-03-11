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Слуцкий предложил немедленно созвать Совбез ООН по ситуации в Сирии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Сирии требует вмешательства Верховного комиссара ООН и созыва Совета безопасности, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Необходим немедленный созыв Совбеза и вмешательство Верховного комиссара ООН по правам человека. Насилие против мирных сирийцев должно быть остановлено", - написал он в Telegram.

Он отметил, что "в Сирии разворачивается трагедия на разломе гражданской войны и межрелигиозного противостояния"; обострение сопровождается, по различным сообщениям, геноцидом христиан и алавитов.

"Показательна реакция западных кругов, ранее последовательно добивавшихся смещения бывшего президента Башара Асада. ЕС фактически пытается спустить на тормозах ситуацию, которая требует немедленной реакции мирового сообщества. Западники и здесь занимают безнравственную позицию в попытках оправдать политическими играми или просто не заметить беды Сирии и ее народа", - считает Слуцкий.

На пресс-конференции 11 марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Сирии, подчеркнув, что "эта вспышка насилия абсолютно неприемлема".

Сирийские СМИ сообщали, что на прошлой неделе в городах Латакия и Тартус произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками Асада. После этого там ввели комендантский час. Позднее отряды сирийского Министерства обороны вошли в провинцию Тартус, чтобы помочь местным силам безопасности противостоять сторонникам Асада. Число жертв может исчисляться сотнями, среди погибших есть мирные жители из числа алавитов.

Леонид Слуцкий Латакия ООН Сергей Лавров Совбез Тартус Сирия
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