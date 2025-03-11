Слуцкий предложил немедленно созвать Совбез ООН по ситуации в Сирии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Сирии требует вмешательства Верховного комиссара ООН и созыва Совета безопасности, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Необходим немедленный созыв Совбеза и вмешательство Верховного комиссара ООН по правам человека. Насилие против мирных сирийцев должно быть остановлено", - написал он в Telegram.

Он отметил, что "в Сирии разворачивается трагедия на разломе гражданской войны и межрелигиозного противостояния"; обострение сопровождается, по различным сообщениям, геноцидом христиан и алавитов.

"Показательна реакция западных кругов, ранее последовательно добивавшихся смещения бывшего президента Башара Асада. ЕС фактически пытается спустить на тормозах ситуацию, которая требует немедленной реакции мирового сообщества. Западники и здесь занимают безнравственную позицию в попытках оправдать политическими играми или просто не заметить беды Сирии и ее народа", - считает Слуцкий.

На пресс-конференции 11 марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена обострением ситуации в Сирии, подчеркнув, что "эта вспышка насилия абсолютно неприемлема".

Сирийские СМИ сообщали, что на прошлой неделе в городах Латакия и Тартус произошли столкновения между силами правопорядка и сторонниками Асада. После этого там ввели комендантский час. Позднее отряды сирийского Министерства обороны вошли в провинцию Тартус, чтобы помочь местным силам безопасности противостоять сторонникам Асада. Число жертв может исчисляться сотнями, среди погибших есть мирные жители из числа алавитов.