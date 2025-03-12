В ЕС приветствовали итоги встречи США-Украина в Саудовской Аравии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе положительно отреагировали на встречу США-Украина в Саудовской Аравии и заявили о готовности в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами.

"Евросоюз приветствует совместное заявление Украины и США после их встречи в Королевстве Саудовская Аравия, включая предложения о соглашении о прекращении огня, гуманитарных усилиях, возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США, - заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. - Евросоюз готов в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов вместе с Украиной, США и другими партнерами".

"Цель Европейского союза - поддержать Украину в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права. Предложение о прекращении огня, если оно будет принято Россией, может стать важным шагом в этом направлении", - сказано в заявлении.

Каллас также приветствовала роль Саудовской Аравии в проведении этих дискуссий.