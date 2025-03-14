Поиск

Саудовский кронпринц заявил Путину о поддержке любых дипломатических предложений по Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал всю поддержку в достижении политического урегулирования на Украине.

"Они обсудили усилия по украинскому урегулированию, при этом Его Высочество наследный принц вновь выразил приверженность задаче способствовать диалогу, а также выразил поддержку всех инициатив по поиску политического решения", - сообщил МИД Саудовской Аравии.

"Лидеры также обсудили сотрудничество стран и способы его укрепления", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что саудовский наследный принц заявил о важности урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений России и США.

"Президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - добавили в Кремле.

Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд МИД Украина Владимир Путин Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6011 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });