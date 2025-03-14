Саудовский кронпринц заявил Путину о поддержке любых дипломатических предложений по Украине

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пообещал всю поддержку в достижении политического урегулирования на Украине.

"Они обсудили усилия по украинскому урегулированию, при этом Его Высочество наследный принц вновь выразил приверженность задаче способствовать диалогу, а также выразил поддержку всех инициатив по поиску политического решения", - сообщил МИД Саудовской Аравии.

"Лидеры также обсудили сотрудничество стран и способы его укрепления", - отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что саудовский наследный принц заявил о важности урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность содействовать нормализации отношений России и США.

"Президент России высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, поблагодарил, в частности, за создание благоприятных условий для проведения 18 февраля в Эр-Рияде переговоров представителей России и США", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон с удовлетворением констатирован высокий уровень российско-саудовского сотрудничества и подтвержден настрой на его дальнейшее развитие в дружественном и конструктивном ключе", - добавили в Кремле.