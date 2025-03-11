Госсекретарь США выразил надежду, что Россия согласится на перемирие на Украине

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - США надеются, что Россия одобрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио.

"Мы надеемся, что Россия скажет "да", - сказал он журналистам по итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде (Саудовская Аравия).

Рубио отметил, что контакты с РФ по этому вопросу пройдут "по многочисленным каналам".

"Мы сообщим России о предложении. Если ответ будет "нет", то будет ясно, кто мешает мирному урегулированию", - добавил он.

Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц пояснили, что по замыслу американской стороны, перемирие могло бы позволить сторонам в более спокойной атмосфере обсудить решение украинского конфликта.