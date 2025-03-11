США и Украина намерены в сжатые сроки достигнуть соглашения по редкоземельным металлам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Представители США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии договорились о необходимости в скором времени подписать соглашение об участии Вашингтона в добыче украинских редкоземельных металлов, сообщает во вторник Bloomberg.

"США и Украина договорились скоро добиться подписания соглашения о природных ресурсах", - отмечает агентство.

Делегации Вашингтона и Киева во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде.