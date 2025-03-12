В Евросоюзе не считают свою позицию по Украине провоенной

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не согласились с оценкой политики Евросоюза в отношении Украины как провоенной и заверили, что она направлена на достижение мира.

"Я хочу ответить вам очень, очень ясно: политика ЕС и Европейской комиссии направлена на прочный и справедливый мир", - сказала на брифинге представитель ЕК Паула Пинью, отвечая на вопрос о том, не изменит ли Еврокомиссия в свете договоренностей США и Украины в Саудовской Аравии свою провоенную политику.

На этом же брифинге Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас, подтвердила, что инициатива высокого представителя ЕС по иностранным делам о выделении дополнительных миллиардных средств для поставок Киеву боеприпасов, систем ПВО, а также для расширения подготовки украинских военнослужащих остается в силе.

"Предложение по-прежнему на столе. Мы работаем с государствами-членами. Дискуссии продолжаются с целью усиления Украины, поставок ей необходимых боеприпасов и оказания помощи в противовоздушной обороне, а также поддержки во всем, в чем она нуждается", - сказала Хиппер.

Представитель Каллас допустила, что эта тема будет предметом обсуждения на саммите ЕС 20-21 марта.