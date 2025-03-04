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В ЕС не комментируют сообщения о приостановке военной помощи Украине со стороны США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Журналистам на брифинге в Брюсселе не удалось добиться от представителей Еврокомиссии оценки действий администрации США, которая, по сообщениям СМИ, приостановила военную помощь Украине.

"Мы не комментируем решения или сообщения с той стороны Атлантики. Я думаю, что самое важное - это непоколебимая поддержка, которую Европейский союз оказывает нашим украинским друзьям. Вы знаете о масштабе финансовой помощи, которую мы оказали и продолжаем оказывать, выполняя наши обещания", - сказал пресс-секретарь ЕК Стефан де Керсмакер.

Он назвал сумму помощи ЕС в 140 млрд евро, из которых 50 млрд - военная поддержка, а также упомянул о подготовке более 73 тысяч военнослужащих для Украины.

Пресс-секретарь напомнил о встрече руководителей ряда европейских стран в Лондоне 2 марта, на которой "очень ясно было выражено единство лидеров по оказанию поддержки Украины".

Отвечая на вопросы относительно того, способна ли европейская помощь Киеву восполнить недостающую американскую, де Керсмакер настойчиво отсылал к озвученному председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен плану перевооружения Европы, который будет обсуждаться 6 марта на внеочередном саммите в Брюсселе и который предусматривает усиление возможностей ЕС на таких направлениях, как противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, кибербезопасность, военная мобильность.

Другой представитель ЕК, Тома Ренье, объяснил, как в Брюсселе рассчитывают заменить американскую спутниковую систему связи Starlink, которой пользовалась Украина.

Он сообщил, что в ЕС идет работа над новой европейской спутниковой группировкой IRIS2, которая полностью вступит в строй только к 2030 году. "В этот промежуток времени мы внедряем так называемую систему GOVSATCOM, которая объединяет и предоставляет в совместное пользование уже существующие спутниковые возможности государств-членов. Украина выразила свой интерес подключиться к GOVSATCOM, и мы смотрим, как это сделать", - сказал Ренье.

Starlink США Украина Лондон Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Стефан де Керсмакер
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