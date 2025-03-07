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Глава ЕК представила план перевооружения ЕС, рассчитанный на 800 млрд евро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что видит "очевидную существующую угрозу Европе", поэтому она выдвинула предложения по укреплению обороны ЕС, которые в четверг обсуждал внеочередной саммит Евросоюза.

"Я представила сегодня руководителям (стран ЕС - ИФ) план "Перевооружить Европу" о военных потребностях Европы, в которых она нуждается, чтобы противостоять нынешним угрозам. Можно мобилизовать до 800 млрд евро", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в ночь на пятницу после завершения чрезвычайного заседания Европейского совета, посвященного европейской безопасности и Украине.

По ее словам, речь идет о том, чтобы Евросоюз взял на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. "Это неотложно", - добавила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что к ближайшему плановому Европейскому совету 20-21 марта представит "более детальное юридическое предложение".

Фон дер Ляйен изложила основные позиции уже озвученного ею 4 марта плана, направленного на мобилизацию 800 млрд евро. Речь идет об исключении из бюджетного правила для государств-членов ЕС - пакта стабильности и роста, о предоставлении странам союза возможности займов для инвестиций в оборону на 150 млрд евро, гибком использовании союзного бюджета и привлечении частных капиталов.

Урсула фон дер Ляйен Евросоюз ЕК
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