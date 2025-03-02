Глава Еврокомиссии высказалась за всеобъемлющие гарантии безопасности Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Первостепенное значение для Украины имеют всеобъемлющие гарантии безопасности "от экономического выживания до военной устойчивости", заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Поэтому основное внимание уделяется не только военным поставкам, но и, например, безопасности энергетической системы и обеспечению того, чтобы со временем это была сильная и устойчивая страна", - сказала глава ЕК в воскресенье в Лондоне, где она участвовала во встрече ряда европейских лидеров по Украине.

"Второй элемент, который я вынесла на обсуждение, заключается в том, что нам необходимо срочно перевооружить Европу. И для этого я представлю лидерам 6 марта, когда соберется Европейский совет, всеобъемлющий план того, как перевооружить Европу", - добавила фон дер Ляйен.

Состоявшуюся дискуссию она назвала "очень хорошей и откровенной", в ходе которой были обсуждены все вопросы, относящиеся к достижению мира на Украине.