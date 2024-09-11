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Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе

Суд ЕС решил, что Фридман и Тимченко должны декларировать свои средства в Евросоюзе
Бизнесмен Михаил Фридман
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суд ЕС счел лишенным оснований иск предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия и Елены Тимченко, добивавшихся отмены распоряжения, обязывающего их декларировать свои средства на территории стран Евросоюза.

"Суд полностью отвергает ходатайство", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе суда.

В нем отмечается, что истцы "были внесены в список людей и организаций, в отношении которых действуют введенные Советом ЕС ограничительные меры". Кроме того, Совет ЕС в июле 2022 года принял регламент, согласно которому фигуранты таких санкционных списков должны декларировать свои экономические ресурсы и в целом - сотрудничать с властями стран ЕС по данному вопросу.

"Невыполнение этих обязательств приравнивается к обходу санкций, нацеленных на замораживание активов", - говорится в документе.

В суде пришли к выводу, что Совет ЕС имел право издавать такое распоряжение, и потому отклонил иск.

Кроме того, суд подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) не смог оспорить в суде Евросоюза введение санкций против него в июне 2022 года.

В пресс-релизе, опубликованном по данному делу, суд ЕС пояснил, что в НРД "не смогли доказать, что не являются системообразующей финансовой структурой, игравшей ведущую роль в обеспечении функционирования российской финансовой системы".

ЕС НРД Михаил Фридман Геннадий Тимченко
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