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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт со стрельбой

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По информации пограничников, около 12:20 (09:20 по московскому времени) недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии заметил граждан Таджикистана, выпасавших скот на киргизской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.

"Требования пограничников покинуть территорию Киргизии граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Киргизии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Киргизии произвели предупредительные выстрелы в воздух.

По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана был ранен в ногу. При каких обстоятельствах получено ранение неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию, отметили в ГКНБ.

Среди пограничников Киргизии пострадавших нет.

В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон.

Обстановка на киргизско-таджикском участке характеризуется как стабильная.

Таджикистан Киргизия
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