Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Киргизия и Таджикистан согласовали еще почти 12 километров госграницы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана согласовали еще около 12 километров государственной границы, работа по демаркации продолжается, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.

"В период с 17 по 23 декабря в городе Бустон Согдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы, в ходе которой согласовано 11,88 километра", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Киргизии.

Протяженность границы между двумя республиками составляет 972 км. По данным на декабрь, Киргизия и Таджикистан согласовали более 90% общей границы, сообщал глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Киргизия Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

В Чехии 23 декабря объявлено днем траура после стрельбы в университете

Во Франции задержаны пять человек по подозрению в подготовке теракта

Военная операция на Украине

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины

Москалькова сообщила о первом обмене письмами для военнопленных России и Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе

СБ ООН принял резолюцию с призывом создавать условия для прекращения огня в Газе
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о 12 пострадавших в результате атаки дрона в Донецке

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

В парламенте Турции 26 декабря возобновят обсуждение членства Швеции в НАТО

Минфин США сможет дополнительно ограничивать импорт российских алмазов и рыбы

Байден подписал указ о санкциях против банков, помогающих ОПК РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });