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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:28

Молдавия отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или на Украину

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Молдавии отказала в экстрадиции осужденного в республике бизнесмена Вячеслава Платона на Украину или в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

Пресс-служба уточнила, что ранее в адрес Генпрокуратуры Молдавии поступили соответствующие запросы от украинских и российских ведомств. "Платон является гражданином Молдовы, осужден по ряду дел, отбывает наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а его уголовное преследование продолжается. Он не может быть передан другим странам, потому что нарушатся разумные сроки расследования и могут быть ущемлены права и интересы потерпевших", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что 10 декабря 2019 года генеральный прокурор Украины обратился с просьбой о возвращении Платона на Украину, чтобы выполнить правовые процедуры, касающиеся принятия окончательного решения относительно запроса Молдавии о его экстрадиции. 11 декабря 2019 года осужденного также попросила выдать Генпрокуратура РФ, так как она подозревает Платона в серии тяжких преступлений, совершенных на территории России.

Как ранее сообщалось, известный в Молдавии бизнесмен, акционер нескольких банков и страховых компаний Платон был задержан 25 июля 2016 года в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдавию. В Кишиневе его обвинили к причастности к краже денег из Banca de economii ("Сберегательный банк Молдавии"), получении и невозврате кредитов на 800 млн леев (около $20 млн).

В апреле 2017 года он был осужден на 18 лет тюремного заключения. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около $15 млн". По совокупности, он отбывает срок в 25 лет тюремного заключения, оставаясь все это время в следственном изоляторе № 13, известном самыми суровыми условиями содержания под арестом.

Платона также называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В РФ в отношении него ведется уголовное расследование.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. По версии российских следователей, Платон и Плахотнюк выстроили схему незаконного вывода из России более чем 37 млрд рублей. Сам Плахотнюк заочно арестован в России по нескольким уголовным делам.

Вячеслав Платон Украина Молдавия

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