Лукашенко планирует обсудить с Путиным строительство в Белоруссии второй АЭС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Минского автозавода, что планирует обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным строительство в республике второй атомной электростанции. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Место строительства второй АЭС еще не определено, но потенциальные площадки в Белоруссии имеются, отметил Лукашенко.

Первая белорусская АЭС расположена рядом с городом Островцом Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства является группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и 1 ноября введен в промышленную эксплуатацию.

После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет обеспечить около 40% потребностей страны в электроэнергии.