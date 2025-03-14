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Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальные переговоры

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Намеченные на эту пятницу переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина будут носить неформальный характер, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Ее цитирует "БелТА".

"Сегодняшние переговоры с Владимиром Владимировичем наш президент уже проанонсировал. Это будет такое неформальное общение, но пока мы никаких подробностей на знаем", - сказала Эйсмонт.

13 марта в рамках официального визита президента Белоруссии в Москву состоялись официальные переговоры с российским президентом. "Но осталось кое-что и на сегодняшний день. Если будет возможность, мы какие-то кулуары и подробности всем расскажем", - отметила пресс-секретарь.

Она не исключила, что на сегодняшней встрече будут обсуждаться состоявшиеся накануне российско-американские контакты: "Я предполагаю, что с этим и может быть связано продолжение такого переговорного марафона Александра Лукашенко".

Ранее белорусский президент заявил, что его общение с Путиным в рамках проходящего визита будет продолжено. "Мы провели только треть наших переговоров. Мы продолжим завтра, если нужно, и послезавтра наши переговоры, чтобы подумать о перспективах. Их надо определять. Время идет быстро и ставит перед нами немало вопросов", - сказал он.

Белоруссия Наталья Эйсмонт Александр Лукашенко Владимир Путин США
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