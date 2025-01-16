Лукашенко убежден, что в Белоруссии нужно построить вторую АЭС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал к строительству в стране второй атомной электростанции.

"Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС", - сказал Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, растет потребность в электроэнергии как в производственной сфере, так и среди населения, в том числе постоянно растет парк электромобилей.

Ранее Лукашенко неоднократно высказывался в пользу строительства в стране второй АЭС или третьего энергоблока на действующей Белорусской АЭС вблизи границы с Литвой. По его поручению, Минэнерго страны готовит ТЭО строительства, результаты которого будут представлены в этом году.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

За 2024 год БелАЭС выработала около 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, это на 34% больше к уровню 2023 года.