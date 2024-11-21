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Сухумский аэропорт планируется запустить в начале 2025 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сухумский аэродром готов к приему гражданских судов, первые регулярные рейсы планируется запустить в начале 2025 года, заявил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

"Аэродром технически готов к приему гражданских судов. Это подтвердили технические облеты аэродрома, которые осуществлялись с целью проверки его готовности. На начальном этапе будет создан временный терминал, который будет обслуживать рейсы. К началу лета планируется завершить все основные работы по реконструкции аэровокзального комплекса и строительство административных зданий", - сказал он в интервью Абхазскому государственному телевидению.

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По словам министра, работать в аэропорту будет около 500 человек, большинство из них - местные жители. Они уже прошли обучение и подготовку по выбранным специальностям.

"На начальном этапе работы Сухумский аэропорт сможет принимать до миллиона пассажиров в год, с перспективой увеличения этого числа до двух миллионов", - отметил Нанба.

Российско-абхазское соглашение о реконструкции Сухумского аэропорта было подписано в июне 2023 года на ПМЭФ.

Документ подписали глава Минэкономразвития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Решетников тогда назвал восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом.

"Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики. Для России новый аэропорт решит сразу две важные задачи - снимет крайнюю загруженность с аэропорта Сочи и с многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер", которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан", - отметил он.

По предварительной оценке, стоимость первого этапа реконструкции составляла 6,5 млрд руб.

Сухум Абхазия Максим Решетников
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