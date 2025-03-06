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Грузия сожалеет о возобновлении работы Сухумского аэропорта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия негативно оценил возобновление работы Сухумского аэропорта, сообщил МИД Грузии.

"Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии. К сожалению, мы видим деструктивный подход другой стороны", - сказал он журналистам.

4-5 марта состоялся очередной раунд Женевских переговоров.

Сухум Сухуми Грузия Абхазия МИД Лаша Дарсалия
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