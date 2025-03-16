Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту сблизился с МКС для стыковки

Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Кирилла Пескова, стартовавший в пятницу на орбиту, в воскресенье сблизился с Международной космической станцией (МКС) для стыковки, сообщило NASA.

"Корабль подошел к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

В состав экипажа Crew-10, помимо Кирилла Пескова, входят астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси. Они проведут на станции около шести месяцев.

Автоматическую пристыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется осуществить в 07:07 по Москве.

Корабль был запущен в пятницу с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Экипаж Crew-9 в составе астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс и космонавта "Роскосмоса" Александра Горбунова, который в настоящее время работает на МКС, должен будет вернуться на Землю через несколько дней после прибытия Crew-10 в зависимости от погодных условий в районе приводнения корабля у побережья Флориды.