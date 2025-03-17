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Что случилось этой ночью: понедельник, 17 марта

Хуситы обстреляли американский авианосец, США возобновили атаки на Йемен, "Спартак" победил "Зенит"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хуситы дважды за сутки заявили, что атаковали американский авианосец. USS Harry S Truman был обстрелян крылатыми и баллистическими ракетами.

- США возобновили атаки на Йемен. Военные самолеты нанесли авиаудары по хлопкоочистительной фабрике и правительственному комплексу.

- Великобритания готова разместить своих миротворцев на Украине на долгие годы. Об этом сообщает The Times.

- В МИД РФ считают неуместными разговоры об отправке западных миротворцев на Украину. Замглавы ведомства заявил, что России нужны "железобетонные" гарантии безопасности.

- "Спартак" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу. Игра закончилась со счетом 2:1.

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