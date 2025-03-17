США возобновили атаки на Йемен

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США нанесли новые авиаудары по двум провинциям Йемена, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным корреспондента телеканала, военные самолеты США нанесли два авиаудара по хлопкоочистительной фабрике в районе Забейд провинции Ходейда на западе Йемена.

Также сообщается об ударах США, направленных против правительственного комплекса в городе Эль-Хазм в провинции Аль-Джауф.

Телеканал Al Masirah со ссылкой на источники сообщил, что силы ВВС США нанесли два удара по капитанской рубке захваченного в 2023 году израильского судна Galaxy Leader.

Тем временем Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало в соцсети X видеозапись взлетающего военного самолета с подписью: "Силы CENTCOM продолжают операции против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов".

Ранее йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman с применением баллистических ракет и беспилотника.

"Целью наших сил был авианосец Truman. Использовались 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотник", - заявил представитель мятежников Яхья Сари.

Он отметил, что хуситы продолжат "морскую блокаду" в Красном море судов тех стран, которые связаны с Израилем, до тех пор, пока израильское правительство не прекратит препятствовать поставкам помощи в сектор Газа.

Сари также сообщил, что американские силы с начала операции осуществили более 170 ударов с воздуха по Йемену.

Тем временем министерство здравоохранения, управляемое хуситами, заявило, что в результате ударов США погибли по меньшей мере 53 человека, в том числе пять женщин и двое детей. Почти 100 человек в столице Сана и других провинциях, включая Сааду, получили ранения.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.