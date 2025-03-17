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Хуситы сообщили об атаке на американский авианосец второй раз за сутки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы заявили, что во второй раз за 24 часа нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman.

"Мы во второй раз нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry S Truman в Красном море", - цитирует телеканал Al Mayadeen заявление представителя мятежников Яхьи Сари.

Он отметил, что в ходе столкновения, длившегося несколько часов, по американскому авианосцу было выпущено несколько баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

"Мы будем продолжать запрещать вход судам, связанным с Израилем, в Красное море до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газа", - добавил Сари.

В воскресенье йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по американскому авианосцу SS Harry S. Truman с применением баллистических ракет и беспилотника.

"Целью наших сил был авианосец Truman. Использовались 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотник", - заявил представитель мятежников Яхья Сари.

Он отметил, что хуситы продолжат "морскую блокаду" в Красном море судов тех стран, которые связаны с Израилем, до тех пор, пока израильское правительство не прекратит препятствовать поставкам помощи в сектор Газа.

Сари также сообщил, что американские силы с начала операции осуществили более 170 ударов с воздуха по Йемену.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по хуситам.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

Дональд Трамп Израиль Йемен Красное море ХАМАС хуситы
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