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Грузинская оппозиция собрала 150 тыс. подписей за освобождение Саакашвили

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Единое национальное движение", самая крупная оппозиционная партия в Грузии, представила 150 тыс. подписей граждан под требованием освободить из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили.

"Все подписи под требованием освобождения из заключения Михаила Саакашвили будут переданы действующему президенту Саломе Зурабишвили, которой ничего не остается, как принять правильное решение", - заявил в понедельник журналистам председатель партии Леван Хабеишвили.

Он отметил, что предстоящие осенью парламентские выборы не будут свободными и справедливыми, если "главный лидер оппозиции" будет находиться в тюрьме.

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Ранее Зурабишвили не раз заявляла, что не помилует Саакашвили и не потерпит никакого давления как изнутри, так и извне страны.

Между тем лечащие врачи клиники "Вивамед" недавно сообщали журналистам, что состояние здоровья Саакашвили стабилизировалось, он прибавляет в весе, однако требуется медицинское наблюдение.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" считают, что, несмотря на категоричные заявления, Зурабишвили может помиловать Саакашвили, так как "своими действиями против властей поддерживает оппозицию".

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября того же года он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили
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