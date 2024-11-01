Польша начала строить укрепления на границе с Россией

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Началось строительство оборонительных укреплений Tarcza Wschod ("Восточный щит") на польской границе, сообщил в пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Строительство "Восточного щита" началось", - написал Туск в своем аккаунте в соцсети X.

"Первые работы на границе с Россией", - добавил он, сопроводив запись фото работающей экскаваторной и иной строительной техники.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал возводимую на границе с Белоруссией и Россией систему оборонительных укреплений "Восточный щит" новой версией "Железного занавеса".

Проект Tarcza Wschod ("Восточный щит") предполагает строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость "Восточного щита" оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд в эквиваленте), завершение строительства запланировано на 2028 год.