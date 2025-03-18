Польша и прибалтийские страны выходят из конвенции по противопехотным минам

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Литва объявила о решении выйти из Конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), к этому решению присоединились Польша, Латвия и Эстония, заявила во вторник пресс-служба литовского Минобороны.

"Военные угрозы государствам, граничащим с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран. После интенсивных обсуждений единогласное решение о выходе из Оттавской конвенции, согласованное министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для усиления сдерживания и эффективной защиты и осуществления свободы выбора военных действий".

Уточняется, что для завершения процедуры решение должно быть ратифицировано президентом и парламентом Литвы.

Подчеркивается, что "даже денонсировав Оттавскую конвенцию, Литва продолжит придерживаться признанных принципов и норм международного гуманитарного права, касающихся методов и приемов ведения войны и защиты гражданского населения".