Белоруссия вводит электронные визы для граждан почти 70 стран

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Иностранные граждане с 20 марта смогут въезжать в Белоруссию по электронной визе, сообщили в МИД республики в среду.

"С 20 марта 2025 г. иностранные граждане могут въезжать в Беларусь по электронной визе... Такая опция доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран", - проинформировали в пресс-службе МИД.

Электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток. В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм.

Электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки. Консульский сбор за выдачу электронной визы не отличается от сбора за визу, вклеиваемую в паспорт. Кроме консульского сбора, необходимо также оплатить сервисный сбор в размере 6 евро.

В МИД отметили, что все введенные ранее безвизовые режимы сохраняют свое действие.