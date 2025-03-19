Переговоры США и России по Украине состоятся в воскресенье в Саудовской Аравии

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото:AP/TASS

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Детали прекращения огня на Украине будут прорабатываться в воскресенье в Джидде, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф телеканалу Fox News.

"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, обсуждение начнется в воскресенье в Джидде", - сказал Уиткофф.

Спецпосланник президента США отметил, что американскую сторону будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.