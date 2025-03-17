МИД Руанды обязал бельгийских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В МИД Руанды объявили в понедельник, что дают бельгийским дипломатам двое суток, чтобы покинуть территорию страны.

По мнению министерства, Бельгия наносила вред Руанде как до, так и во время нынешнего конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК).

"Сегодня Бельгия заняла чужую сторону в конфликте. На различных конференциях она продолжает использовать ложь и манипуляции, чтобы навязать ложное враждебное мнение о Руанде и дестабилизировать Руанду и весь наш регион", - отметили в МИД.

Европейские СМИ поясняют, что ЕС по инициативе Бельгии в марте одобрил санкции против Руанды, мотивировав это тем, что Кигали оказывает поддержку действующей в ДР Конго группировке М-23.

Бельгийская сторона предупредила, что примет ответные меры против Руанды.

"Бельгия предпримет следующие меры: вызов (в МИД Бельгии - ИФ) временного поверенного в делах Руанды, объявление руандийских дипломатов персонами нон грата и расторжение наших соглашений о государственном сотрудничестве", - написал глава МИД Бельгии Максим Прево в соцсети X.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.