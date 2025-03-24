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Ангола отказалась быть посредником между ДРК и группировкой M23

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Анголы, которая сейчас председательствует в Африканском союзе, решили более не играть роль посредника в урегулировании конфликта на востоке Демократической Республики Конго между правительством страны и группировкой "Движение 23 марта" (М23), сообщают западные СМИ.

"Ангола считает необходимым освободить себя от ответственности быть посредником в этом конфликте", - заявил офис президента Анголы Жуана Лоренсу.

В офисе президента напомнили о так и не состоявшихся мирных переговорах ДРК и М23 в Луанде. В ближайшие дни будет выбран другой глава государства, который попытается помочь в разрешении кризиса.

24 марта запланирован второй онлайн-саммит Сообщества развития Юга Африки и Восточноафриканского сообщества, посвященной событиям в ДРК.

На прошлой неделе в М23 отвергли призыв к немедленному прекращению огня в ДРК и потребовали прямых переговоров с Киншасой.

В минувшие выходные повстанцы заявили, что для поддержки мирных усилий отведут отряды из занятого ранее города Валикаль: здесь сходятся дороги, которые соединяют сразу четыре провинции на востоке ДРК - Северное Киву, Южное Киву, Чопо и Маниема. Конголезские военные в свой черед объявили, что будут следить за отводом сил М23 и воздержатся от наступательных действий.

В конце января М23 захватила столицу провинции ДРК Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек. В Руанде эту информацию опровергали.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

Ангола ДРК Руанда М23 Жуан Лоренсу
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