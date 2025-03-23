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Рар не исключил, что СДПГ намеренно проваливает переговоры о коалиции во главе с ХДС/ХСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Попытка лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца стать следующим федеральным канцлером Германии может оказаться неудачной, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"Переговоры между ХДС/ХСС и СДПГ заходят в тупик. Фридриху Мерцу (лидер христианских демократов - ИФ) не удается добиться реформ по повышению эффективности экономики. На переговорах превалирует "левая" повестка и "политика либеральных ценностей" социал-демократов", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

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"Кое-кто предполагает, что СДПГ намеренно проваливает переговоры, чтобы спровоцировать новые парламентские выборы, на которых социал-демократы вместе с "зелеными" и партией "Левые" надеются опередить ХДС/ХСС, а Мерца отправить в "мусорную корзину" истории. Такой вариант развития событий полностью исключить уже нельзя", - полагает эксперт.

Что касается российского направления внешней политики официального Берлина, то, по оценке Рара, как в ХДС/ХСС, так и в СДПГ все чаще слышны призывы реанимировать отношения с Москвой в случае достижения мирного урегулирования украинского конфликта.

"Что касается политики на российском направлении, то "зеленые" призывают остальные политические силы разорвать все отношения, напрочь исключить восстановление "Северного потока", в то время, как все больше политиков от ХДС и СДПГ осторожно высказываются за восстановление сотрудничества с Россией в случае мирного соглашения по Украине", - отметил политолог.

Германия СДПГ ХДС/ХСС Фридрих Мерец Александр Рар
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